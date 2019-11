Agnieszka Hekiert jest wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów i aranżacji. Szerszej publiczności będzie znana z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym od lat pracuje jako vocal coach, czyli ta, która pomaga, doradza, uczy emisji i daje ostatnie szlify artystom przed występami. Na swoim koncie ma koncerty z wybitnymi artystami sceny jazzowej oraz cztery płyty.

- Na "Soulnation" pokazałam wszystko, co mi obecnie w duszy gra. To kompilacja chuligańskich rytmów i bałkańskich harmonii oraz trochę wskazówek z fizyki kwantowej i moich nadziei zapisanych w tekstach. A wszystko w wykonaniu wspaniałych muzyków. Chociaż to już kolejna płyta, za każdym razem czuję jakbym odkrywała nowe przestrzenie. Mam nadzieję, że ta propozycja podbije serca miłośników jazzu – mówi o swojej płycie Agnieszka Hekiert.

Agnieszka Hekiert jest absolwentką Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od lat z powodzeniem łączy swoje dwie pasje: bycia na scenie jako leaderka podczas koncertów jazzowych oraz bycia obok sceny jako vocal coach.

Wokalistka jazzowa, od 2009 roku współpracująca z wybitnym artystą sceny jazzowej Bobbym McFerrinem jak również z Trio Krzysztofa Herdzina w Polsce oraz Leszkiem Żądło i bułgarskim Trio w Monachium. Jest również rozchwytywanym vocal coach'em takich programów jak X-Factor, Mam Talent, My Camp Rock II, Fabryka Gwiazd, Twoja Twarz Brzmi Znajomo.

W Polsce rozwijała swoją karierę pracując z najlepszymi (wiele wygranych festiwali i współpraca z rodzimymi gwiazdami takimi jak: Krzysztof Ścierański, Wiesław Pieregorólka, Natalia Kukulska, Zygmunt Kukla, Adam Sztaba, Kuba Badach), a z czasem doceniana również w Europie, na scenie austriackiej i niemieckiej, na której współpracuje z legendą sceny jazzowej, saksofonistą Leszkiem Żądło, Konstantinem Kostovem. Sama kom-ponuje, pisze teksty, aranżuje, prowadzi chóry circle singing (metoda Bobbiego McFerrina) i warsztaty wo-kalne z nauką improwizacji, pracą nad rytmem, interpretacją, emisją głosu i obyciem na scenie.