Nie ma nikogo na świecie, kto nie znałby śpiewanych przez nią hitów. Roxette królowało na listach przebojów w latach dziewięćdziesiątych, dołączając do plejady wielkich szwedzkich formacji, które podbiły świat.

Roxette powstało w 1986 roku - od początku Marie tworzyła go z Perem Gessle.Wtedy też ukazał się debiutancki album duetu "Pearls of Passion". Światową popularność, szczyty list bestsellerów i wyprzedane stadiony podczas trasy koncertowej przyniósł grupie album "Look Sharp!" z 1988 roku. To na tej płycie znalazły się takie przeboje, jak "The Look" oraz "Listen To Your Heart".

W 1990 roku grupa, na potrzeby filmu "Pretty Woman", przypomniała stworzony trzy lata wcześniej utwór "It Must Have Been Love". Nagranie stało się jedna z najważniejszych utworów lat dziewięćdziesiątych.

W 1991 roku Roxette wydało album "Joyride", który oprócz wielkiego tytułowego hitu zawierał pamiętane do dziś "Fading Like A Flower" czy "Spending My Time".

Oficjalnie dyskografia Roxette zawiera 10 albumów. Zamyka ją wydany w 2016 krążek "Good Carma".

W 2002 roku u Marie wykryto guza tylnej części mózgu. Wtedy udało się pokonać chorobę na tyle, by artystka nagrała solową płytę i powróciła do koncertowania.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

Marie solowo nagrała osiem płyt.

Około 2017 roku problemy zdrowotne powróciły, a Marie zrezygnowała z trasy koncertowej Roxette.

Marei Fredriksson zmarła 10 grudnia. Miała 61 lat.