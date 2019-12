Uznawany za jeden z najbardziej wpływowych albumów w historii rocka, kultowy "1999" Prince'a okazał się punktem zwrotnym w jego karierze. Po latach kiedy uważano go za artystę R&B, nagrał prawdziwie crossoverowy materiał, śmiało przekraczając granice gatunków i łącząc brzmienia rock, funk i R&B z nowofalowym popem. Na płycie znalazły się takie hity jak "Little Red Corvette", "1999" i "Delirious", dzięki którym Prince był jednym z pierwszych czarnoskórych artystów, którego klipy były na wysokiej rotacji w ramówce MTV.

Utwory z "1999" okazały się zaledwie próbką intensywnego i bardzo płodnego okresu 1981 - 1982. Poza pracą nad własnym materiałem, Prince pomagał też swym protegowanym - Vanity 6 i The Time, nagrywając kilkanaście piosenek, które ostatecznie trafiły do archiwum niepublikowanych nagrań.

29 listopada spadkobiercy Prince'a we współpracy z Warner Records wznowią "1999" w formacie fizycznym, cyfrowym i na platformach streamingowych. Po raz pierwszy to ponadczasowe dzieło zostanie zremasterowane a dodatkowo fani otrzymają 35 wcześniej niepublikowanych nagrań, ukazujących artystyczną formę Prince'a z tamtego okresu.

W ramach reedycji ukażą się następujące formaty:

- Super Deluxe Edition (5CD+DVD / 10LP+DVD /wersja audio do poprania i streaming)

- Deluxe Edition (2CD / 4LP 180g vinyl / materiał do poprania i streaming)

- Remastered album (1CD / 2LP 180g Purple Vinyl / materiał do pobrania i steraming)

Wersja "Super Deluxe Edition" to najszersze spektrum ówczesnych dokonań Prince'a. W zestawie znajdzie się aż 65 utworów audio umieszczonych na 5 płytach CD i 10 albumach winylowych o gramaturze 180g.

"Super Deluxe Edition" zawierać będzie cały materiał audio, który Prince oficjalnie wydał w okolicach 1982 roku, jak również 23 wcześniej niepublikowane studyjne numery zarejestrowane między listopadem 1981 roku a styczniem 1983 roku. Całość dopełnia zapis występu z 30 listopada 1982 roku z Detroit (jednego z dwóch tego samego dnia), który odbył się w ramach trasy "1999".

Dodatkowo, zarówno do CD jak i winyla dołączone zostanie DVD zawierające niepublikowany, pełen zapis koncertu, który odbył się 29 grudnia 1982 roku na Houston Summit.

"Super Deluxe Edition" to ponadto nigdy niewidziane, ręcznie napisane teksty do kilku piosenek z tamtego okresu, w tym do przeboju "Little Red Corvette" oraz rzadkie zdjęcia Prince'a autorstwa popularnego w latach 80. fotografa Allena Beaulieu. Całość dopełniają komentarze napisane przez krytyka magazynu "Rolling Stone", Davida Fricke oraz basisty Guns N' Roses i pisarza, Duffa McKagana, jak również historyk z Minneapolis i prezenterki radiowej Andrei Swensson i eksperta z wiedzy na temat Prince'a, Duane'a Tudahla.

- Wspaniała kolekcja przybliżająca wizję, rzemiosło i ówczesny charakter twórczego świata Prince'a w latach 1981 -1982 - pisze Fricke. - Droga, którą przebył, tworząc swój przełomowy, piąty album "1999".

"1999 Super Deluxe Edition" rzuca światło na kreatywne procesy wyjątkowego muzyka, autora piosenek, producenta i wykonawcy w kluczowym momencie jego kariery. Wydawnictwo, które wciąż wzbudza podziw i zachwyt na całym świecie.