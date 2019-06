W muzycznym związku Miki Urbaniak i Victora Daviesa od zawsze istniał podział obowiązków. Mika była artystką, a Victor odpowiadał za produkcję muzyczną. Podczas pracy nad albumem „Art Pop”, który ukazał się 10 maja, role się zmieniły. Najpierw Mika Urbaniak wystąpiła z Quincym Jonesem i jego big bandem, a potem Mika i Victor spotkali się z geniuszem i chłonęli jego fascynujące opowieści, m.in. o współpracy z Frankiem Sinatrą i Michaelem Jacksonem. Wreszcie zaprezentowali mu pierwszy (i jedyny wówczas) utwór zaśpiewany w duecie. A Quincy zapytał, czy kiedykolwiek myśleli o stworzeniu całego albumu zaśpiewanego na dwa głosy. Muzycy ze zdziwieniem odpowiedzieli, że nigdy nie przeszło im to nawet przez myśl. Co Mistrz skwitował słowami: „Jesteście szaleni. Zróbcie to. Zróbcie to jak najszybciej”.

Płyta, która została zainspirowana tą rozmową, nawiązuje zarówno do sztuki, jak i muzyki. W książeczce do albumu można obejrzeć neoimpresjonistyczne obrazy Victora Daviesa, które idealnie komponują się z mocnym brzmieniem krążka. A składają się na niego popularne utwory z różnych gatunków muzyki – w unikatowych interpretacjach Miki i Victora. „Art Pop” to twórcze poszukiwanie nowych brzmień i fascynująca mieszanka soulu, rapu, funku i elektroniki. Dzięki temu piosenki Prince’a, Stereophonics, Rihanny, Kings Of Leon, Guns N’ Roses i innych gigantów muzyki nabrały – dzięki Mice i Victorowi – nowych znaczeń, zyskały drugie życie i energię.

Początek koncertu i transmisji na antenie Trójki w niedzielę 16 czerwca od godz. 19.05.