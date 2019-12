W specjalnym oświadczeniu, które obiegło media społecznościowe, zespół potwierdził, że rozstał się z Joshem Klinghofferem, gitarzystą, który nagrywał płyty i grał koncerty z formacją przez ostatnie dziesięć lat. Ton oświadczenia, a także fakt, że basista Red Ho Chili Peppers, Flea zagrał na solowym albumie Klinghoffera.

Oświadczenie zespołu / Materiały prasowe

Zespół podał też, że jest "podekscytowany", że do formacji powrócił John Frusciante, który napisał piękne strony w historii rocka.

Frusciante dwukrotnie był członkiem formacji. W 1992 roku opuścił zespół podczas trasy koncertowej - powodem były używki. Po powrocie, w 1998 roku współtworzył trzy znane albumy ""Californication" (1999 r.), "By the Way" (2002 r.) i "Stadium Arcadium" (2006 r.).

Frusciante nagrywał tez albumy solowe - najcieplej przyjęty jest "To Record Only Water For Ten Days" z 2001 roku.