Muzyczne zmagania uczestników „The Voice Senior” przyciągały przed ekrany telewizorów ok. 3 milionów widzów! Tym samym show z muzykalnymi seniorami był najchętniej oglądanym programem rozrywkowym tej zimy w Polsce. Wczoraj wieczorem poznaliśmy zwyciężczynie pierwszej polskiej edycji „The Voice Senior”. Widzowie w głosowaniu SMS zdecydowali, że tytuł Najlepszego Głosu w Polsce wśród seniorów, 50 tysięcy złotych i wakacje marzeń o wartości 30 tysięcy złotych należą się utalentowanym siostrom Szydłowskim z drużyny Urszuli Dudziak.

Łamiecie stereotyp. Dzięki wam, wiele innych kobiet zrozumie, że mogą wyjść i być pieknymi kobietami bez wieku, ze światłem w sobie. Wy się dopiero rozkręcacie moje siostry kochane - oceniła Urszula Dudziak.

Słowa trenerki „The Voice Senior” okazały się prorocze. Tuż po ogłoszeniu zwycięstwa, obecny w studiu Jacek Kurski, zaprosił Elżbietę, Krystynę i Jolantę do wystąpienia na tegorocznej scenie sylwestrowej w Zakopanem.

Oprócz zwyciężczyń na Równi Krupowej zaśpiewają m.in.: Natalia Oreiro, Viki Gabor, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk & Akcent, Chris Norman, Weekend, Golec uOrkiesra, Gromee, Boys, Kombi, Stefano Terrazzino, Chico & The Gypsies, Thomas Anders & Modern Talking Band oraz Piękni i Młodzi.



Przypomnijmy, że w pierwszym etapie finałowego odcinka „The Voice Senior” na scenie zaśpiewali: Bogumiła Kucharczyk-Włodarek i Mieczysław Pernach z drużyny Andrzeja Piasecznego, Jadwiga Kocik i Janusz Sztyber z teamu Alicji Majewskiej, Władysław Jarecki i Kazimierz Kiljan z ekipy Marka Piekarczyka oraz siostry Szydłowskie i Waldemar Wiśniewski, którzy trafili do drużyny Urszuli Dudziak. Do drugiego etapu - ścisłego finału, decyzją trenerów, przeszli Bogumiła Kucharczyk-Włodarek, Janusz Sztyber, Władysław Jarecki oraz siostry Szydłowskie.

Elżbieta, Krystyna i Jolanta w finałowym odcinku wykonały trzy utwory: „Sing, Sing, Sing (With a Swing)” The Andrews Sisters, „Kwiat Jednej Nocy” zespołu Alibabki i utwór „The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss)” Betty Everett, czym ujęty widzów i wygrały program.