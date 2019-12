Nowy album Justina Biebera będzie następcą wydanego w 2015 „Purpose”, który sprzedał się w nakładzie przekraczającym 21 mln egzemplarzy na całym świecie. W Polsce wydawnictwo pokryło się trzykrotną platyną. Od ostatniego studyjnego wydawnictwa minęło kilka lat, nie przeszkodziło to jednak artyście namieszać na listach przebojów w ostatnich miesiącach. Wszystko za sprawą takich utworów jak „I Don’t Care” z Edem Sheeranem czy nowej wersji „bad guy” Billie Eilish z gościnnym udziałem Biebera. „10,000 Hours” Dan + Shay stała się najwyżej notowanym debiutem country w historii notowania Billboard Hot 100. W 2017 „Despacito Remix” pobiło wszelkie rekordy serwisów cyfrowych i stało się najczęściej odtwarzanym klipem wszech czasów.

„Purpose” debiutowało na pierwszych miejscach list sprzedaży w ponad stu krajach i zapewniło artyście nominację do Grammy m.in. w kategorii Album roku. Na krążek trafiły trzy single #1: „What Do You Mean”, „Sorry” oraz „Love Yourself”. Ten ostatni utwór otrzymał nominację do Grammy w kategorii Nagranie roku. W lutym 2016 Justin wygrał pierwszą w karierze Grammy – w kategorii Najlepszy utwór dance za „Where Are You Now”.

Justin Bieber rozpoczął karierę w 2009 roku za sprawą hitu „One Time”. Jest pierwszym artystą, który przekroczył liczbę 10 miliardów wyświetleń na VEVO. Do tej pory wydał pięć albumów studyjnych i wystąpił w dwóch filmach: „Never Say Never” (2011) oraz „Believe” (2013). W 2013 otrzymał nagrodę RIAA Diamond za wydany w 2010 singiel „Baby”, który w samych Stanach pokrył się platyną aż 12 razy.