Po raz kolejny na pierwszym miejscu zestawienia, ułożonego na podstawie głosów słuchaczy, znalazła się piosenka Queen "Bohemian Rhapsody". Nie powinno to specjalnie dziwić, bo fanów Queen w Polsce nie brakowało, a dodatkowo wciąż jesteśmy pod wrażeniem biograficznego filmu, który został doceniony Osacarem.

Poza pierwszą dziesiątką znalazły się inni "faworyci" do zwycięstwa, czyli "Brothers In Arms" Dire Straits czy "Stairway To Heaven" Led Zeppelin.

Mimo to przeciwnicy narzekali, tez zgodnie z tradycją, na dwie rzeczy. Pierwszą było wybór nagrań, ograniczający się niemal w całości do jednej stylistyki, czyli rocka oraz zazwyczaj bardzo starych, niemal w ogóle nie zahaczających o XXI wiek. Drugą - to ograniczanie się do piosenek stworzonych "przez białych mężczyzn", które - jak widać po zestawieniu, niemal całkowicie zdominowały top.

1. Queen BOHEMIAN RHAPSODY

2. Deep Purple CHILD IN TIME

3. The Doors RIDERS ON THE STORM

4. King Crimson EPITAPH

5. Led Zeppelin STAIRWAY TO HEAVEN

6. Pink Floyd WISH YOU WERE HERE

7. John Lennon IMAGINE

8. Metallica NOTHING ELSE MATTERS

9. Eagles HOTEL CALIFORNIA

10. Marillion KAYLEIGH

11. Black Sabbath PARANOID

12. Pink Floyd SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND

13. Czesław Niemen DZIWNY JEST TEN ŚWIAT

14. Dire Straits BROTHERS IN ARMS

15. Pink Floyd COMFORTABLY NUMB

16. Omega GYONGYHAJU LANY (DZIEWCZYNA O PERŁOWYCH WŁOSACH)

17. Queen THE SHOW MUST GO ON

18. Pink Floyd HEY YOU

19. The Animals THE HOUSE OF THE RISING SUN

20. Deep Purple SMOKE ON THE WATER