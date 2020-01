Zespół Algiers zaprezentował nowy utwór i teledysk "We Can't Be Found", pochodzący z wyczekiwanego trzeciego albumu "There Is No Year".

Jako twórca filmowy zawsze uważam, że najbardziej udane są teledyski, które są refleksyjne i przekazują słuchaczowi nastrój utworu - mówi gitarzysta Lee Tesche. W tym przypadku współpracowaliśmy z artystą Lloydem Benjaminem, próbując użyć niektórych jego rzeźb w bardziej abstrakcyjny sposób, odnosząc się do miejskich dystopijnych widoków znajdujących się w filmach niemieckich ekspresjonistów z lat trzydziestych. Rezultat ma być gdzieś pomiędzy niepokojącym dziełem Dariusa Khondji, a scenografią “Gabinetu Doktora Caligari” lub “Metropolis” Fritza Langa”. ‘We Can't Be Found’ pojawia się po ‘Void’, któremu towarzyszył nagrany na żywo teledysk w rodzinnym mieście zespołu, w Atlancie, a także teledysk do ‘Dispossession’, nakręcony w Noisy-le-Grand na przedmieściach Paryża.

Rok 2020 Algiers rozpoczynają od z serii amerykańskich koncertów, a następnie 5 lutego Algiers pojawi się w Londynie gdzie zagra w Village Underground, dalej ruszając z koncertami po Brighton, Manchesterze, Glasgow i Leeds, by później kontynuować europejską i północnoamerykańską trasę.

20 lutego 2020 roku zagrają w warszawskich Hybrydach ‘There Is No Year’ został nagrany w 2019 roku w Nowym Jorku, przez przyjaciół z dzieciństwa i mieszkańców Atlanty Franklina Jamesa Fishera, Ryana Mahana i Lee Tesche, a także perkusistę Matta Tonga (ex-Bloc Party) i przy udziale producentów Randalla Dunna (Sunn O))), Earth, Oren Ambarchi) i Bena Greenberga (Zs, Uniform, The Men).

Album swój tytuł zaczerpnął od identycznie zatytułowanej powieści pisarza i kolegi z Atlanty Blake’a Butlera, będącej główną inspiracją dla zespołu podczas tworzenia albumu.