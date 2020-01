Członek Rock and Roll Hall of Fame i zdobywca nagrody Grammy - Ozzy Osbourne 21 lutego wydaje swój nowy album „Ordinary Man”. To jego pierwsza od prawie 10 lat solowa płyta. Krążek został już zapowiedziany dwoma singlami: „Under The Graveyard” i „Straight to Hell”. W najnowszej, tytułowej piosence padają słowa ”Nie chce umrzeć jako zwykły facet”. Ozzy skomentował je krótko śmiejąc się: „Nie spodziewam się, żeby tak było”.

„Tworzenie tego albumu dało mi wiele frajdy! Jest on zupełnie inny od moich poprzednich projektów.” - powiedział Ozzy się o nadchodzącej płycie. „Mieliśmy szybkie tempo pracy, co mi się nie zdarzyło od pierwszego albumu z Black Sabbath. To był inny proces tworzenia, który mi się podobał.”

Krążek został nagrany w Los Angeles i był współtworzony przez Andrew Watta, Duffa McKagana (Guns N' Roses) i Chada Smitha (Red Hot Chili Peppers). Oprócz tego swoich wokali na „Ordinary Man” użyczyli: Elton John, Post Malone i Tom Morello (Rage Against The Machine).

„Wszystko wyszło jakoś naturalnie” Ozzy mówi o gościach na albumie. Slash to mój bliski przyjaciel, tak samo z resztą jak Elton. Podczas pisania tego albumu przypomniała mi się stara piosenka Eltona i powiedziałem do Sharon „ Zastanawiam się, czy mógłby na tym zaśpiewać?” Spytaliśmy się go i się zgodził.