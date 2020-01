Spekulacje na ten temat pojawiały się w prasie od kilku dni, dziś jednak zostały potwierdzone. Jeszcze nastoletnia amerykańska wokalistka Billie Eilish będzie tą, która zaśpiewa piosenkę do nowego filmu o Bondzie. Czy będzie to nagranie o tytule "No Time To Die" - tego jeszcze nie wiemy, ale prawidłowością (z kilkoma zaledwie wyjątkami) jest to, że tytuł filmu jest jednocześnie tytułem piosenki.

"Nie czas umierać" swą premierę ma na początku kwietnia.

Wokalistka ma na koncie jeden, za to entuzjastycznie przyjęty album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". To z niego pochodzi nagranie "Bad Guy", które stało się wielkim światowym przebojem.