Miał to był wieczór święta muzyki, ale został przyćmiony przez doniesienia o katastrofie, w której zginął Kobe Bryant. Artyści pojawiający się na scenie dziękowali mu, odwoływali się do jego niezwykłych osiągnięć, wyrażali żal z powodu jego śmierci. Już w pierwszych słowach zmarłego koszykarza wspominała Alicia Keys. „W tej chwili Kobe, jego rodzina oraz wszyscy, którzy zginęli tragicznie, są w naszych duszach, naszych sercach, naszych modlitwach, są w tym budynku” – mówiła ze sceny.

To sprawiło, że muzyka pozostała trochę w cieniu. Ale trzeba odnotować ogromny sukces osiemnastoletniej wokalistki Billie Eilish, które wygrała w bardzo ważnych kategoriach.

Albumem roku został „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” młodej artystki. Odbierając wcześniej trofeum za Piosenkę roku pochodzącą z debiutanckiego albumu Eilish wyznała, że jest to jej pierwsza Grammy i nigdy w życiu się tego nie spodziewała.

18-latka stała się pierwszą piosenkarką, która zdobyła w tym samym roku nagrodę za Album Roku, Piosenkę Roku, Debiut, Nagranie Roku oraz Album wokalny pop roku. Jest też najmłodszą artystką, odkąd LeAnn Rimesnag wyróżniono za debiut w 1997 roku w wieku 14 lat.

Album roku

Billie Eilish „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Nagranie roku

Billie Eilish „Bad Guy”

Piosenka roku

Billie Eilish „Bad Guy”

Najlepszy nowy artysta

Billie Eilish

Najlepsze wykonanie solowe POP

Lizzo - "Truth Hurts"

Najlepsze wykonanie w duecie/zespole POP

Lil Nas X & Billy Ray Cyrus - "Old Town Road"

Najlepszy album wokalny POP

Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go"

Najlepszy album tradycyjny POP

Elvis Costello & The Imposters - "Look Now"

Najlepsze wykonanie RAP

Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-boy - "Racks In The Middle"

Najlepsze wykonanie (rap/sung)

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend - "Higher

Najlepsza piosenka RAP

21 Savage & J. Cole - "A Lot"

Najlepszy album RAP

Tyler, The Creator - "IGOR"

Najlepsze wykonanie ROCK

Gary Clark Jr. - "This Land"

Najlepsze wykonanie METAL

Tool - "7empest"

Najlepsza piosenka ROCK

Gary Clark Jr. - "This Land"

Najlepszy album ROCK

Cage The Elephant - "Social Cues"

Najlepszy album alternatywny

Vampire Weekend - "Father of the Bride"

Najlepsze wykonanie R&B

Anderson .Paak & André 3000 - "Come Home"

Najlepsze tradycyjne wykonanie R&B

Lizzo - "Jerome"

Najlepsza piosenka R&B

Pj Morton & Jojo - "Say So"

Najlepszy album współczesny R&B

Lizzo - "Cuz I Love You (Deluxe)"

Najlepszy album R&B

Anderson .Paak - "Venture"

Najlepszy teledysk

Lil Nas X & Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Official Movie)"