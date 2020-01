Me And That Man opublikowali dziś kolejny nowy klip! Jest to utwór zaśpiewany przez Nergala po polsku, zatytułowany „Męstwo”.

Nergal o utworze "Męstwo": Reklama „Kiedy nasz perkusista Kuman podesłał mi wersję demo „Męstwa”, od razu mnie trafiło! To bardzo prosta piosenka, co powoduje , że jest całkowicie szczera i autentyczna. To jedyny utwór na nowej płycie, w którym śpiewam ja. W świecie osądów, uprzedzeń i ciągłych zmagań przesłanie tego kawałka jest takie, żeby pozostać na obranym przez siebie kursie i podążać za własną intuicją - oto, co znaczy dla mnie męstwo”. Nowy, drugi album formacji, który będzie nosił tytuł „New Man, New Songs, Same Shit, vol.1”, ukaże się 27 marca bieżącego roku. Album został zarejestrowany w składzie: Adam Nergal Darski – gitara / voc, Sasha Boole – gitara / voc, Matteo Bassoli – bass / voc oraz Łukasz Kumański – perkusja / voc, ale na krążku nie zabraknie licznych, interesujących i zaskakujących gości – są to między innymi: Corey Taylor (Slipknot), Brent Hinds (Mastodon), Matt Heafy (Trivium) oraz Jørgen Munkeby z norweskiego Shining. „New Man, New Songs, Same Shit, vol.1” został wyprodukowany przez Nergala, a nagraniami zajęli się Haldor Grunberg i Łukasz Kumański. Materiał zarejestrowano w Drive Recording Studio, miksem zajął się Haldor Grunberg w Satanic Audio, natomiast masteringiem Brian Lucey w Magic Garden Mastering. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję