"Naprawdę Duży Zespół to naprawdę idiotyczne przedsięwzięcie. Do sporego już przecież zespołu Pablopavo i Ludziki dołączyli muzycy absolutnie od Sasa do Lasa: Patryk Kraśniewski - jazzowy, klasyczny i reggaeowy pianista i kompozytor (ależ połączenie, nieprawdaż?), Miki Wielecki - perkusjonalista i congista znany z wykonywania muzyki brazylijskiej i kubańskiej, Lena Romul - saksofonistka i wokalistka (naprawdę jakby nie można było się zdecydować...) i Paweł Szamburski - klarnecista trochę awangardowy, trochę klezmerski, trochę improwizujący, no taki trochę klarnecista" - tak ironicznie zapowiada wydawca nowy projekt Pawła Sołtysa.

"Jedenaście osób na scenie, lepiej pewnie, gdyby to była drużyna piłkarska. Żeby oni jeszcze wszyscy normalnie przearanżowali znane utwory Ludzików, to może miałoby to sens, ale nie, ale po co... Zrobili całkiem nowe kompozycje. Utwory są absurdalnie długie, improwizują wszyscy co chwila, sekcja dęta ma w składzie skrzypce, a perkusjonalista gra na gwizdku i pęku kluczy typu Yale. Oczywiście przy nagraniu w studio można by to wszystko jakoś skleić, ścieżka po ścieżce, wyprodukować, poprawić. No, ale nie, nie przetłumaczysz, weszli i nagrali wszystko "na setkę", bez poprawek i edycji... Teksty mętne, solówki długie, tematy pokrętne. Serdecznie zapraszamy!" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi.

Pierwszym singlem Pablopavo i Ludzików z Naprawdę Dużym Zespołem jest utwór "Wakacje".