Po blisko dwuletniej przerwie od wydania "Algorytmu" z piątą solową płytą powraca Noon. "Nobody Nothing Nowhere trafi do sklepów 22 lutego 2020 roku nakładem wytwórni Nowe Nagrania.

Piąty album Noona powstawał w różnych miejscach w Polsce i Europie: od pomysłu i pierwszych szkiców zarejestrowanych w Gdyni, poprzez Warszawę i Londyn, aż do finalnych nagrań w Łodzi. Opracowaniem graficznym, na bazie własnych zdjęć producenta, zajął się Alan Kamiński. Album ukaże się na czarnym winylu, a także na CD. Płyta dostępna będzie również w streamingu na platformach Spotify, Deezer, iTunes oraz Tidal. Reklama Atmosfera prac nad „Nobody Nothing Nowhere” jest tożsama z aurą towarzyszącą premierze „Gier studyjnych” - wydanej w 2003 roku drugiej solowej płycie producenta. Jednak tym razem artysta kładzie nacisk na dużo większe zaawansowanie, poświęcając się samotnej pracy z jedną maszyną. Mikołajowi na płycie towarzyszą znakomici muzycy, a zarazem stali partnerzy koncertowi - Marcin Awierianow (bębny), Piotr Połoz (bas) oraz Tomasz Mreńca (skrzypce). Warto zaznaczyć, iż zawarte na „NNN” partie Noona zostały zaprogramowane na maszynie wzorem występów na żywo, co zapewniło wydawnictwu dodatkowy element ruchu i życia. Płyta „Nobody Nothing Nowhere” jest albumem o ucieczce, która okazuje się niemożliwa. Wszelkie zmagania i próby zmiany przeznaczenia przypominają podróż po spirali. Płyta składa się z trzech opowieści, a podsumowuje je utwór „Spektrum”. Całość ukazuje się niecałe dwa lata po premierze „Algorytmu”, ze względu na przeżycia, którymi chciałem się podzielić. Tracklista: Delta Mare 7:17 Bergenske 9:36 Trion 9:25 Spektrum 4:03