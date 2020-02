Najpopularniejszym utworem w stacjach radiowych w roku ubiegłym był remiks singla z 1996 roku Freed from Desire, przygotowany przez pochodzącego z Portugali DJ-a Drenchilla oraz Indiianę. Miejsce drugie należy do utworu Survive, który także wykorzystuje motyw dawnego przeboju – ten utwór przygotowany został przez holenderskiego DJ-a Don Diablo oraz Emeli Sande i Gucciego Mane. Podium rocznego zestawienia AirPlay zamyka Dawid Podsiadło z singlem Trofea.

W pierwszej dwudziestce pojawiły się jeszcze cztery polskie utwory: na miejscu 5. Sobie i Wam Męskie Granie Orkiestra 2019 (Nosowska, Igo, Organek, Zalewski), na miejscu 10. Hej hej! Darii Zawiałow, 12. Górą Ty Golec uOrkiestra, Gromeego i Bedoesa oraz 19. Za krokiem krok Cleo. Łącznie do zestawienia Top 100 AirPlay za 2019 rok trafiło 28 utworów polskich twórców.

Licząc łącznie cały repertuar artysty, najpopularniejszym wykonawcą w polskich stacjach radiowych był Dawid Podsiadło, zaraz za nim Ed Sheeran i David Guetta. W pierwszej dziesiątce tego zestawienia pojawił się jeszcze jeden polski twórca – na miejscu 7. C-BooL.

W stacjach radiowych w przeważającej ilości odtwarzane były nowe utwory. Na 100 najczęściej granych singli 65 miało premierę w 2019 r. a jedynie 35 było utworami opublikowanymi w latach wcześniejszych.

1. Freed from Desire - Drenchill feat. Indiiana

2. Survive - Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane

3. Trofea - Dawid Podsiadło

4. Au Au - Filatov & Karas

5. Sobie i Wam - Męskie Granie Orkiestra 2019 (Nosowska, Igo, Organek, Zalewski)

6. Nothing Breaks Like A Heart - Mark Ronson feat. Miley Cyrus

7. Señorita - Shawn Mendes & Camila Cabello

8. Forgive Me Friend - Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory

9. Con Calma - Daddy Yankee feat. Snow

10. Hej hej! - Daria Zawiałow

11. Obsessed - Dynoro & Ina Wroldsen

12. Górą Ty - Golec uOrkiestra & Gromee feat. Bedoes

13. So am I - Ava Max

14. Fading - Alle Farben & Ilira

15. Bad Liar - Imagine Dragons

16. Speechless - Robin Schulz

17. Sweet but Psycho - Ava Max

18. Dance Monkey - Tones and I

19. Za krokiem krok - Cleo

20. Giant - Calvin Harris & Rag'n'Bone Man