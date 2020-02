Oto rozmowa Marcina Cichońskiego z Dawidem Mędrzakiem:

Reklama

A oto dwa, wybrane tendencyjnie, fragmenty rozmowy.

O NOMINACJI DO FRYDERYKA:

W nas coś drgnęło na pewno. Poczuliśmy się docenieni. Wiadomo, że jak się tworzy – a my jesteśmy teraz w ferworze walki i pod wpływem drugiej płyty i tego, co robimy i że się skupiamy na tej płycie – to w pewnym momencie, jak się widzi, że jest nominacja do Fryderyka, to wracają takie emocje, jakby pierwszy raz coś się wydarzyło. To jest strasznie ważne i bardzo nam to pomogło. To nadało oddechu naszej pracy.

O ZESPOLE:

U nas jest zasada czterech liderów. […] Zasadą jest dialog. I jeżeli nie rozmawiamy, jest problem. Jak rozmawiamy, to nie ma problemu.

Naszych podcastów szukajcie na Google Podcasts, iTunes Podcasts oraz Spotify.