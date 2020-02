W nocy z niedzieli na poniedziałek poznamy laureatów 92. Oscarów. Dowiemy się m.in., czy statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego dostanie "Boże Ciało" Jana Komasy. Jednak to nie jedyny polski akcent na gali.

Reklama

Katarzyna Łaska, jedna z najpopularniejszych aktorek dubbingowych w Polsce, również zaprezentuje się na gali.

Na uroczystości mają wybrzmieć wszystkie nominowane do tegorocznych Oscarów piosenki, oprócz "Into the Unknown" będą to "I Can’t Let You Throw Yourself Away" ("Toy Story 4"), "I’m Gonna Love Me Again" ("Rocketman"), "I’m Standing With You" ("Breakthrough") i "Stand Up" ("Harriet").

Do ostatniego momentu podawano jednak, że utwór z "Krainy lodu 2" wykonają tylko Idina Menzel i AURORA (śpiewające go w oryginalne) jednak w piątek poinformowano m.in. na Facebooku Disney Polska, że wraz z nimi zaśpiewają go wokalistki z Niemiec, Japonii, Norwegii, Rosji, Danii, Ameryki Łacińskiej, Tajlandii, Hiszpanii i właśnie z Polski.

W rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM Łaska przyznaje, że o możliwości zaśpiewania na oscarowej gali dowiedziała się 1 stycznia. - Byłam u mojej teściowej. Usypiałam mojego syna. Wtedy zadzwonił telefon, że jest taka szansa - opowiadała artystka. - Nie wiem, w którym momencie poczułam, że naprawdę wystąpię na Oscarach - dodała.

Przyznała, że czuje się "bardzo wyróżniona". - Z 46 wersji językowych wybrano tylko 9 i oryginalną - podkreśliła.

Pracuję ponad 20 lat w dubbingu. Nigdy bym się nie spodziewała, że z tego bezpiecznego pokoiku studia czy z teatru muzycznego, gdzie nie ma błysku fleszy i paparazzi nagle znajdę się - nie starając się zupełnie o to - na Oscarach - powiedziała artystka. - Nie śmiałabym nigdy śnić o tym, że tu będę - podkreśliła.

"Kraina lodu" została wyprodukowana w 2013 r. przez Walt Disney Animation Studio, a jej akcja rozgrywa się w fikcyjnym królestwie Arendelle, dla którego inspiracją wizualną były krajobrazy Norwegii. Jej głównymi bohaterkami są siostry księżniczki: starsza Elsa posiadająca niszczycielską moc tworzenia śniegu i lodu oraz młodsza Anna, która wyrusza na wielką wyprawę, by ją ratować. Towarzyszą jej znawca górskich szlaków Kristoff, renifer Sven i bałwanek o imieniu Olaf. Animacja została wyróżniona ponad 70 nagrodami, w tym dwoma Oscarami.

W 2019 r. do kin trafiła kontynuacja serii pn. "Kraina lodu 2".