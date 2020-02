Adele gościła na weselu u swojej przyjaciółki. Podczas zabawy gwiazda wykonała jeden ze swych największych przebojów - "Rolling in the Deep". Nastrój zabawy tak wkręcił wokalistkę, że uradowanej publiczności piosenkarka zapowiedziała, że na nowy materiał muszą poczekać do sierpnia.

To pierwsza publiczna zapowiedź nowego materiału najbardziej popularnej piosenkarki XXI wieku. Warto przypomnieć, że tylko Adele sprzedała ponad 20 milionów egzemplarzy swojego krążka.

Będzie to czwarta płyta Adele. Poprzednie "18" z 2008 roku, "21" z 2011 roku oraz "25" z 2015 roku okazały się wielkimi hitami komercyjnymi, docenionymi także przez krytykę. W między czasie Adele nagrała też "Skyfall" - tytułową piosenkę do jednego z filmów o przygodach agenta 007.