Wszystko rozstrzygnęło się w programie "Szansa na sukces". Na scenie stanęło troje finalistów: Alicja Szemplińska, Kasia Dereń i Albert Černý.

Reklama

Bezkonkurencyjna okazała się właśnie Alicja Szemplińska, zwyciężając głosami zarówno jurorów, jak i telewidzów. W rezultacie to ona z oryginalną piosenką "Empires" będzie reprezentować Polskę na 65. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Alicja Szemplińska ma dopiero 17 lat, ale za sobą już całe pasmo sukcesów. W 2016 roku zwyciężyła w pierwszej edycji programu TVP2 "Hit, Hit, Hurra!", zaś jesienią 2019 roku wygrała "The Voice of Poland 10" jako wokalistka z drużyny Tomsona i Barona. W nagrodę odebrała czek na 50 tys. zł i podpisała kontakt płytowy. Już wtedy fani typowali ją do udziału w Eurowizji i to faktycznie się ziściło!