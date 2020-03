Po 36 latach od ostatniej płyty irlandzki zespół rockowy The Boomtown Rats wydaje nowy studyjny album. Płyta zatytułowana „Citizens Of Boomtown” będzie zawierać dziesięć premierowych kompozycji i ukaże się w najbliższy piątek 13 marca. Promuje ją dostępny w serwisie Youtube singiel „Trash Glam Baby”.

Na pytanie, czy świat potrzebuje nowej płyty The Boomtown Rats, lider zespołu Bob Geldof odpowiedział, że to dla niego nieistotne. „Potrzebowaliśmy tej płyty i to nam wystarczy. Kocham ją i wspaniale się z nią czuję” – dodał w komunikacie zapowiadającym płytę.

The Boomtown Rats tworzą Bob Geldof (wokalista I założyciel zespołu), Pete Briquette (basista, odpowiedzialny za produkcję najnowszej płyty) oraz perkusiści Simon Crowe i Gary Roberts.

Grupa powstała w Dublinie w 1975 r. pod początkową nazwą The Nightlife Thugs (aktualną przyjęli na chwilę przed pierwszym koncertem i zaczerpnęli ją od grupy przestępczej, opisanej w autobiografii Woody’ego Gunthriego) i nagrała sześć płyt, nie licząc najnowszej. Ich czołowy wokalista Bob Geldof według założeń miał być jedynie menedżerem zespołu, ale o podjęcie się wokalu poprosił go Roberts.

W 1976 r. przenieśli się do Londynu, gdzie kojarzeni jako zespół punkowy wystąpili w muzycznym programie telewizji BBC „The Top of The Pops” i wydali swoją pierwszą płytę. Na drugiej płycie z 1987 r. „Tonic for the Troops” znalazło się już więcej utworów o zróżnicowanym gatunku, a piosenka „Rat Trap” uznana została za pierwszą z gatunku „nowej fali”.

The Boomtown Rats największą popularnością cieszyli się między 1977 a 1980 r., kiedy to ich utwory – takie jak „Like Clockwork” z płyty „Tonic for the Troops” czy „I Don't Like Mondays” z „The Fine Art Of Surfacing” - królowały na brytyjskich listach przebojów. Jednak w 1982 r. sprzedaż płyty „V Deep” skończyła się fiaskiem, a wytwórnia fonograficzna Columbia Records odrzuciła ich płytę „In the Long Grass”, więc wydali ją dopiero w własnej wytwórni Ensign Records. Wobec niewielkiego zainteresowania fanów, w 1986 r. grupa postanowiła zakończyć działalność, a Bob Geldof rozpoczął karierę solową. W międzyczasie zagrał też główną rolę w filmie „Ściana”, opartym na albumie „The Wall” zespołu Pink Floyd z 1979 roku, w reżyserii Alana Parkera.

Od tego czasu The Boomów Rat wystąpili ze sobą tylko w 2013 r. podczas Isle of Wight Festival i w ramach trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Album „Citizens Of Boomtown” będzie dostępny jako CD, LP oraz w formie elektronicznej.