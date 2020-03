12-calowy, kolorowy winyl zawiera 4 piosenki, w tym radiową wersję utworu tytułowego, anglojęzyczne wersje piosenek „Kropla” i „Anioł” oraz koncertowy cover zespołu The Beatles „I Should Have Known Better”. Nakład limitowany, numerowany – 300 sztuk.

Record Store Day to inicjatywa mająca na celu wsparcie znikających sklepów płytowych. Artyści na ten dzień wydają dziesiątki limitowanych płyt, które można kupić tylko u małych sprzedawców. Wszystko po to, by punkty sprzedaży płyt nie zniknęły z map polskich i światowych miast.