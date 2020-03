Kawałek powstał na samym końcu pracy nad płytą i był bardzo spontaniczny. Rozważaliśmy go pod kątem EPki “Klan” ale nie udało się go wcześniej skończyć. Bit i melodie wokalne leżały na komputerze przez rok. Piosenka ma charakter magiczny, jest inspirowana sennikami i tajemniczymi zdjęciami. To o tkwieniu w smutnym stanie i marzeniu o wyjeździe do ciepłych krajów, gdzie się o wszystkim zapomni. Charakterystyczny sampel plusku wody wypełniający cały utwór ma przywołać ducha wakacji nad morzem i egzotycznych ballad. To także efekt fascynacji marzycielskim r&b - zapowiadają Coals.

Plum jako dodatek pojawi się również na fizycznej wersji albumu „docusoap”, która w sklepach pojawi się 27 marca.

Zespół promuje płytę podczas trasy koncertowej. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem, najbliższy koncert w Poznaniu został przełożony. O wszystkich zmianach związanych z trasą zespół poinformuje za pośrednictwem mediów społecznościowych.