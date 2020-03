Od najmłodszych lat występuje na scenie. Przez wiele lat jej wielką miłością muzyczną był jazz. W 2014 roku ukończyła Akademię Muzyczną Katowicach na prestiżowym Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Szerszej publiczności dała się poznać w 2015 roku w 6. edycji popularnego programu typu talent show „The Voice of Poland”, gdzie występowała w drużynie Edyty Górniak, zdobyła 3 miejsce, a także Mikrofon Radia Zet, który był nagrodą publiczności za najlepsze wykonanie.

Po programie długo szukała swojego sposobu na muzykę. W tej chwili pracuje nad własnym, debiutanckim materiałem.

Z jednym z nowych utworów „Stuck in Love” udało się jej właśnie dostać bezpośrednią przepustkę do półfinału programu Mam Talent (2019). Ostatecznie Ana dotarła do samego finału programu.

Obecnie najczęściej udziela się na swoim kanale YT, gdzie regularnie publikuje swoje interpretacje polskich piosenek i swoje własne kompozycje. Zapowiedzią nadchodzącego albumy Any Andrzejewskiej jest pierwszy singiel i teledysk „Po Wietrze”.