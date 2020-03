Listę ogłoszonych zespołów otwiera zagraniczna folkowo-metalowa gwiazda Alestorm. Szkocki band znany z ekscentrycznego pirackiego image`u szturmem zdobył koncertowe sceny i serca miłośników muzyki na całym świecie, a ich mashup „Magnetic telephone” z Lady Gagą, zrobił prawdziwą furorę w sieci.

29 maja tego roku ukaże się ich kolejny album o zagadkowym tytule „Curse of the Crystal Coconut”.

W kolejnym ogłoszeniu CRF nie zabrakło również mocnych punkowych akcentów. Na festiwalu zagra rzadko koncertujący Włochaty, płocka załoga Farben Lehre, świętujące 25-lecie The Analogs, nowy projekt jednego z Braci Figo Fagot i puzonisty Kultu Jarka Ważnego - Darmozjady oraz rosnące w siłę Pull The Wire.

Tak o CRF mówi Wojtek Wojda, lider zespołu"

- Graliśmy na CRF dwukrotnie. Pierwszy raz pechowo, bowiem całemu naszemu koncertowi towarzyszyły rzęsiste opady, a w strugach deszczu jakoś grywa się niespecjalnie dobrze i trudno o dobry koncert. Druga i ostatnia - jak dotąd - nasza wizyta w Cieszanowie, to rok 2016 i wówczas wszystko już było w jak najlepszym porządku. Piękna pogoda, zawodowo wyposażona scena, my w dobrej - jak sądzę - formie oraz spragniona energetycznych dźwięków publika - czego chcieć więcej. Zagraliśmy repertuar, oparty o kawałki z albumu "Farbenheit", w związku z czym był to jedyny w swoim rodzaju tego typu koncert na przestrzeni wielu ostatnich lat. Atmosfera również okazała się unikalna, by nie powiedzieć magiczna, zatem mam jak najlepsze skojarzenia z festiwalem w Cieszanowie i głęboko w to wierzę, że nasza tegoroczna obecność na tej imprezie tego w żadnym stopniu nie zmieni. Zamierzamy zagrać najlepszy z dotychczasowych koncertów Farben Lehre w Cieszanowie i taki jest nasz mały plan. Teraz pozostaje liczyć na dobrą pogodę, odpowiednią temperaturę wśród zgromadzonej publiczności oraz dobre zdrowie, które pomoże nam go w 100% zrealizować. I tego się trzymajmy. Salut Cieszanów.

Cieszanów Rock Festiwal to także coroczny Przegląd Zespołów organizowany z myślą o promocji młodych kapel. Nabór do przeglądu trwa do 31 marca. Warto zgłosić zespół i zawalczyć o miejsce w programie Sceny Głównej na Cieszanów Rock Festiwal 2021. Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie festiwalu: https://www.cieszanowrockfestiwal.pl/przeglad-zespolow/

Licząca 11 lat impreza rockowa organizowana przez Gminę i Miasto Cieszanów i agencję Arto-Music&Media to jeden z najprężniej rozwijających się festiwali muzycznych w kraju. Niegdyś nazywany podkarpackim Woodstockiem i następcą Jarocina, dzisiaj tworzy własny festiwalowy styl łączący tradycję i klimat dawnych festiwali z nowoczesną komunikacją i zaangażowaniem społecznym. Wydarzenie idealne dla fanów plenerowych koncertów ceniących sobie kameralność i przyjacielską atmosferę. Niezapomniane występy czołówki polskiego rocka, zagraniczne gwiazdy, Przegląd Zespołów, zabawa nad kąpieliskiem i całonocne imprezy na polu namiotowym, tworzą unikalny klimat i co roku przyciągają tysiące uczestników. Ponadto festiwal obfituje w wydarzenia towarzyszące tj. rockoteki, wystawy fotograficzne, warsztaty muzyczne i turnieje sportowe oraz spotkania z artystami w Strefie Fan.

11 edycja CRF odbędzie się w terminie 20-22 sierpnia 2020. Dotychczas ogłoszone zespoły: Me And That Man, Batushka, Psy Wojny, Cela Nr 3, Mulk, Arek Jakubik Solo, The Freuders.

Cieszanów Rock Festiwal #cieszanuje 20-22 sierpnia 2020 , Cieszanów