Nowa płyta Johna Frusciante, wydana pod pseudonimem Trickfinger trafiła na Bandcamp oraz platformy streamingowe we wtorek, 31 stycznia.

To nie koniec niespodzianek od muzyka, który od pewnego czasu jest ponownie pełnoprawnym członkiem Red Hot Chili Peppers. Zgodnie z zapowiedzią gitarzysty, kolejna płyta trafi do dystrybucji 3 czerwca. Wydawnictwo będzie zatytułowane "She Smiles Because She Presses the Button". Kiedy trzeci krążek, zamykający tegoroczny tryptyk trafi do sprzedaży i odsłuchów - tego na razie nie wiadomo. Ma to na pewno nastąpić w 2020 roku.

Fani czekają także na pierwsze nowe nagrania od formacji Red Hot Chili Peppers, stworzone ponownie z Johnem Frusciante. W obecnej sytuacji oczekiwanie na nie może się solidnie wydłużyć.