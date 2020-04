Specjalne przepisy dotyczące zakazu handlu w czasie pandemii koronawirusa doprowadziły do sytuacji, w której handel płytami niemal zamarły. Nieczynnych jest wiele sklepów, takich jak Empik czy Media Markt, które odpowiadały za dużą część sprzedaży płyt w naszym kraju.

Czynne są oczywiście dyskonty spożywcze. Jeden z nich przygotował akcję promocyjną - do sprzedaży trafią polskie tytuły w cenie 14,99 złotego. Poniżej ich lista, ale pamiętajcie, że jeśli nie musicie wychodzić #zostańciewdomu.

4Dreamers – „nb.”

Akcent – „Diamentowa kolekcja Disco Polo”

Alicja Gałązka – „Pszczółka Maja – Soundtrack”

Andrzej Cierniewski – „Za tobą iść”

Ania Rusowicz – „Genesis”

Ania Rusowicz – „Mój Big-Bit”

Arek Jakubik – „Szatan na kabatach”

Big Cyc – „Wiecznie żywy”

Blue Cafe – „Freshair”

Blue Cafe – „Double Soul”

Chłopcy z Placu Broni – „Gwiazdy spadają z nieba”

Cleo – „Bastet”

Closterkeller – „Dobre bo polskie. Closterkeller”

DAAB – „To co najlepsze z dziesięciu lat (1983 – 1993)”

Elektryczne gitary – „Słodka maska”

Ewa Farna – „Inna”

Ewa Farna – „EWAkuacja”

HEY – „Heledore”

HEY – „Re-Murped!”

HEY – „Ho!” [Reedycja]

HEY – „MTV Unplugged”

Ich Troje – „The Best of Ich Troje”

Jan Borysewicz/Rafał Brzozowski – „Borysewicz. Brzozowski”

Kim Nowak – „Kim Nowak”

Laboratorium – „NOW”

Lady Pank – „Symfonicznie. Wydanie 2”

Lanberry – „miXtura”

Leszek Możdżer – „Impressions on Chopin”

Leszek Możdżer – „Kaczmarek by Możdżer”

Kasia Kowalska – „Samotna w wielkim mieście”

Kasia Kowalska – „Gemini”

Kasia Lins – „Wiersz ostatni”

Katarzyna Nosowska – „Puk Puk”

Kobong – „Chmury nie było”

Kombii – „40-lecie”

Kukiz i Perverados – „Wyspa zielona”

Maleo Reggea Rockers – „20 lat. Bez Was nie ma nas”

Martyna Jakubowicz – „Zwykły włóczęga”

Maryla Rodowicz – „Niebieska Maryla. Best Live”

Marysia Starosta – „Ślubu nie będzie”

Matt Dusk, Margaret – „Just The Two of Us”

Perfect – „Live 2001”

Perfect – „Geny”

Power of Trinity – „Ultramagnetic”

Proletaryat – „The Best of”

Natalia Kukulska – „Puls”

Natalia Nykiel – „Discordia”

P.A.F.F. – „Fala”

Patrycja Markowska – „Nie zatrzyma nikt”

Pectus – „Pectus”

Renata Przemyk – „Rzeźba dnia” [Deluxe Edition]

Różni wykonawcy – „Tylko polskie przeboje. Kanon”

Różni wykonawcy – „Tylko polskie przeboje. Retro”

Różni wykonawcy – „Best of Disco Polo. Vol. 3”

Różni wykonawcy – „The Best of Poland. Vol. 4”

Różni wykonawcy – „The Best of Disco Polo na wesele”

Różni wykonawcy – „Dziecięce przeboje”

Różni wykonawcy – „Bajkowe przeboje MiniMini+”

Różni wykonawcy – „Dyskoteka Pana Jacka”

Różni wykonawcy – „Mini Mini. Kołysanki z gwiazdami”

Różni wykonawcy – „Kołysanki-tatusianki”

Różni wykonawcy – „Jolka pamięta… Marek Dutkiewicz. Przeboje”

Różni wykonawcy – „Dobre bo polskie. Co Ty tutaj robisz? Lata 90”

Różni wykonawcy – „Urodziny Rybki Mini Mini” [CD + DVD]

Różni wykonawcy – „Najlepsze przeboje Rybki Mini Mini. Vol. 3”

Różni wykonawcy – „The Best of Poland. Vol. 3”

Różni wykonawcy – „Siła polskiej muzyki. Radio ZET”

Różni wykonawcy – „The Best of Dico Polo. Vol. 5”

Różni wykonawcy – „Młynarski o miłości”

Sarsa – „Pióropusze”

Stanisław Soyka, B.B. Kuyateh – „Action Direct Tales”

Stanisław Soyka – „Tylko brać. Osiecka znana i nieznana”

Stachursky – „The Best of”

Świetliki i Linda – „Las Putas Melancolicas”

Tulia – „Tulia”

Urszula – „Złote Przeboje Akustyczne”

Video – „Doskonale wszystko jedno”

Virgin – „Choni”

Oferta obowiązuje do 18 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.