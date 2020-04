Paul McCartney nie przebierał w słowach w wywiadzie, opisując swój stosunek do tzw. "mokrych targów". Muzyk wezwał do natychmiastowego ich zamknięcia. "Mam nadzieję, że nie skończy się na mówieniu, że są one trochę bardziej higieniczne niż były przed epidemią" - stwierdził Beatles. "Powiedzmy to sobie szczerze - jedzenie nietoperzy to średniowiecze"

To nie jest jedyny głos w tej sprawie. Wielu specjalistów wskazuje, że tzw. mokre targi mogą być miejscem, w których dochodzi do przeniesienia wirusów zwierzęcych na ludzi.

Paul McCartney znany jest z popierania wszelkich inicjatyw, mających na celu ochronę praw zwierząt. Sam artysta podkreśla, że tu chodzi o coś więcej, a mianowicie o ochronę ludzkości.

Sam artysta od lat jest zdeklarowanym wegetarianinem.