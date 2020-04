Inspiracją do stworzenia „Przebiśniegów” stała się soczysta wypowiedź w jednym z wywiadów, którego Margaret udzieliła kilka lat temu podczas telewizyjnej transmisji live. Fragment tego wywiadu został wykorzystany w nowym numerze jako efekt zdystansowania i spojrzenie z przymrużeniem oka na to co było. Wypowiedź z wywiadu wziął na warsztat DJ Falcon1 - jeden z najważniejszych DJów i turntablistów w Polsce, członek ekipy JWP Crew i współtwórca Spinlab DJ School.

To drugi materiał, zapowiadający nową płytę Margaret.