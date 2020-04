Tęskno to projekt artystyczny, na którego czele stoi Joanna Longić. Zaraz po premierze drugiego albumu, zatytułowanego po prostu „”Tęskno”, spotkaliśmy się z artystką online (co słychać i za jakość połączenia przepraszamy) , by porozmawiać o premierze płytowej, życiu i tworzeniu w czasach zarazy. Posłuchajcie.

