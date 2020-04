"Wszyscy siedzimy w domach, co okazało się doskonałą okazją do stworzenia kolejnej piosenki! Tym razem na tapetę wzięliśmy “Bella Ciao” i wspólnie napisaliśmy tekst, który opowiada o tym, co robimy na co dzień. Przynajmniej na razie...” – pisze Ministrancka Wytwórnia Muzyczna.

Reklama

Ministranci postanowili przerobić ludową piosenkę "Bella Ciao” i opowiedzieć czym się zajmują w czasach pandemii koronawiursa, izolacji i kwarantanny.

ZOBACZ WIDEO: