Nagranie powstało we współpracy z Thomasem Bartlettem i zostanie umieszczone na wersji deluxe nowego krążka.

– Początkowo nie chciałam umieszczać tej piosenki na albumie, ale po głębszej refleksji zdałam sobie sprawę, że bardzo dobrze oddaje mój aktualny nastrój, a może nawet nie tylko mój… więc zdecydowałam wydać ją jako bonus – tłumaczy Norah Jones.

„Tryin’ To Keep It Together” to kolejny po poetyckim „How I Weep” i wiodącym „I’m Alive” singiel powstały we współpracy z Jeffem Tweedym.

Jones na prośby fanów przez ostatnie kilka tygodni w czwartki prowadziła na swoim fanpage’u na Facebooku mini-koncerty live, na których wykonywała swoje najpopularniejsze utwory i covery.