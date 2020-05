W nagraniu utworu wzięli udział wybitni polscy artyści jak Kayah, Anna Wyszkoni, Małgorzata Ostrowska, Barbara Pospieszalska, Piotr Cugowski, Michał Szpak, Mieczysław Szcześniak, Adam Nowak, Mateusz Pospieszalski, a za chórki odpowiedzialni byli Lidia Pospieszalska oraz laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki - ogólnopolskiego, konkursu dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami, który Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” organizuje od 2005 r. - Klaudia Skotarczak, Daria Barszczyk, Klaudia Borczyk, Patrycja Błach, Ula Kowalska, Julka Walczyna, Paulina i Bartek Gruszeccy, Krzysztof Szymaszek, Michał Ziomek, Grzegorz Dowgiałło i Kamil Czeszel. Chórki dziecięce: Tymon, Tosia, Leon i Łucja Krylik.

Tak o piosence mówi Anna Dymna:

W 2005 roku dostałam od Wojciecha Młynarskiego piękny prezent dla mojej fundacji – wiersz „Mimo wszystko”. Słowa są proste, a mówią o najważniejszej sprawie, dają nam siłę i wytyczają prostą drogę naszym działaniom:

"Ludzie są po to, by ich kochać/ pomóż myśli tej choć trochę/ Pomóż nadziei kwitnąć listkom/ mimo wszystko."

Niedawno Mateusz Pospieszalski napisał do słów Wojtka Młynarskiego specjalną, energetyczną muzykę, byśmy właśnie teraz mogli razem zaśpiewać te słowa i uświadomić sobie, że naprawdę „najlepszym schronieniem dla człowieka jest drugi człowiek”. Musieliśmy tylko, kierując się rozsądkiem – zmuszeni sytuacją – zmienić słowa: „»Wyciągnij rękę, podejdź blisko« na »Pomachaj ręką, bądź sercem blisko«”. Ale mam nadzieję, że Wojtek nam wybaczy. Codziennie słucham tej piosenki i od razu dzwonię do kogoś, by choć chwilę porozmawiać, zapytać, czy czegoś nie potrzeba i podzielić się uśmiechem. Tak to działa. Nie damy się smutkom. Bądźmy razem, choć, chwilowo, w pewnej odległości. I śpiewajmy: „Mimo wszystko”.”

Do utworu powstał świetny klip, nagrany przez wszystkich uczestników w ich własnych domach w czasie izolacji. Reżyserią i montażem klipu zajął się Michał Ziomek.