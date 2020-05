Jak wynika z filmów i zdjęć zamieszczonych w Internecie, bawili się na nim ludzie, którzy nie przestrzegali zasad bezpiecznego dystansu. Na opublikowanych nagraniach widać, jak kilkaset osób gromadzi się pod sceną. Tymczasem nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

Reklama

W niedzielę wiceminister MSWiA Maciej Wąsik przekazał na Twitterze, że prokuratura i policja prowadzą czynności w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia mieszkańców Ciechanowa. "Policja wraz z prokuraturą prowadzi czynności w tej sprawie w kierunku art 160 Kodeksu Karnego - narażenie na niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia. Policja skierowała też stosowne wnioski o nałożenie kar w trybie administracyjnym do sanepidu" – napisał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Jak zapowiadał urząd miasta w Ciechanowie (Mazowieckie) na otwartych przestrzeniach miejskich między budynkami wielorodzinnymi, w sumie w 9 miejscach w dniach od 27 kwietnia do 6 maja miały odbywać się koncerty muzyczne.

Informując o cyklu wydarzeń muzycznych, ciechanowski samorząd zaapelował do mieszkańców miasta "o wysłuchanie koncertów z okien lub balkonów mieszkań". "W przypadku obecności na terenie lub w pobliżu miejsca odbywania się koncertów należy zachować od siebie bezpieczną odległość 1,5 metra, zakryć usta i nos oraz przestrzegać zasad sanitarnych" - podkreślono m.in. w komunikacie.

Według Urzędu Miasta Ciechanowa, nad bezpieczeństwem w trakcie koncertów czuwała będzie Straż Miejska oraz policja, natomiast same wydarzenia będą transmitowane poprzez internetową stronę portalu społecznościowego tamtejszego samorządu oraz COEK STUDIO.

"W Ciechanowie, w czasie stanu epidemii, zrealizowany zostanie wyjątkowy projekt muzyczny. Artyści wystąpią na otwartych przestrzeniach miejskich między budynkami wielorodzinnymi. Będzie można ich wysłuchać z okien i balkonów. W 9 miejscach na żywo zagrają i zaśpiewają: Kasia Kowalska, Alicja Szemplińska, Konstancja Molewska, Filip Czyżykowski, Łukasz Juszkiewicz, Edyta Szewczyk, Wojtek Gęsicki, Szymon Ostromecki oraz Horyzonty. Odbędzie się też pokaz tańca ognia" - informował w środę Urząd Miasta.

Jak przypomniał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, nawiązując do trwającej epidemii koronawirusa, "ludzie kultury w tym trudnym czasie mają ograniczoną możliwość realizacji swojej pracy i pasji". Wspomniał przy tym, iż na całym świecie koncerty muzyczne na żywo są odwoływane, na czym cierpią nie tylko pracownicy tej branży, ale przede wszystkim odbiorcy. "Większość wydarzeń kulturalnych przenosi się do sieci. W Ciechanowie mieliśmy zaplanowane na ten rok duże koncerty z udziałem świetnych i znanych artystów. Większość z nich może się nie odbyć z uwagi na wprowadzone ograniczenia. Jednak razem z miejską jednostką kultury szukamy alternatyw i sposobów dotarcia do mieszkańców" – powiedział Kosiński, odnosząc się do planowanego cyklu koncertów.

Pierwszy z nich, jak zapowiedział ciechanowski Urząd Miasta, odbył się 27 kwietnia o godz. 18. na osiedlu "Aleksandrówka II", gdzie wystąpi Alicja Szemplińska; ostatni zaplanowano na 6 maja, także o godz. 18, na osiedlu "Płońska", gdzie pojawi się Szymon Ostromecki. Koncert Kasi Kowalskiej odbył się 2 maja, o godz. 18., na osiedlu "Aleksandrówka II". Z kolei 5 maja, o godz. 20., na osiedlu "Płońska" przewidywano występ grupy MAORI z pokazem tańca z ogniem.

Ciechanów odwołuje cykl "Koncertowanie pod blokami"

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej (COEK) STUDIO odwołał w niedzielę odbywający się w tym mieście od końca kwietnia cykl "Koncertowanie pod blokami". Powodem jest nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości wśród publiczności w trakcie ostatniej edycji wydarzenia, która odbyła się 2 maja.

COEK wraz z ciechanowskim Urzędem Miasta byli współorganizatorami cyklu koncertów muzycznych, które na otwartych przestrzeniach miejskich między budynkami wielorodzinnymi rozpoczęły się 27 kwietnia i miały potrwać do 6 maja. Wśród wykonawców byli m.in. Kasia Kowalska i Alicja Szemplińska. W anonsie tych wydarzeń apelowano m.in. do mieszkańców miasta o wysłuchanie koncertów z okien lub balkonów mieszkań.

W oświadczeniu, opublikowanym również w niedzielę na jednym z portali społecznościowych, dyrektor COEK Jolanta Grudzińska, oznajmiła, że pozostałe wydarzenia planowane do 6 maja w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami" nie odbędą się.

- W związku z tym, że w czasie wczorajszego wydarzenia, tj. występu Kasi Kowalskiej na zielonej przestrzeni pomiędzy blokami przebywało ok. 100-150 osób, nie możemy kontynuować dalej następnych występów, gdyż jest to sprzeczne z pierwotnym zamysłem inicjatywy - podkreśliła szefowa COEK. Zaznaczyła, iż równocześnie należy zauważyć, że na targowiskach czy w otwieranych od poniedziałku galeriach handlowych "przebywać będzie więcej osób na często mniejszej przestrzeni".

Reklama

Dyrektor COEK wyjaśniła, że formuła "Koncertowania pod blokami" od początku była jasna - "publiczność mieli stanowić mieszkańcy słuchający muzyki z okien, balkonów oraz internauci dzięki transmisji online". - Artyści występowali na przestrzeniach między budynkami wielorodzinnymi. Apelowaliśmy wielokrotnie o taki sposób obcowania z kulturą. Wielokrotnie wyraźnie wskazywano, że organizatorzy i artyści proszą o nie gromadzenie się - oświadczyła Grudzińska.

Jak podkreśliła, "ponadto w trakcie trwania wydarzeń przypominano, że w przestrzeni miejskiej nadal obowiązuje konieczność zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów czy obowiązek zakrywania ust i nosa". Zwróciła przy tym uwagę, że w czasie pięciu wydarzeń, które odbyły się do soboty, zastosowano się do oczekiwań, zaleceń oraz zasad sanitarnych.

- Jako organizator nie możemy odpowiadać za gromadzenie się osób na określonym obszarze, gdyż nigdy nie było to naszym celem. Faktem jest ponadto, iż nie obowiązuje zakaz wychodzenia z domu czy przemieszczania się. Jednak w związku z troską o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz uniknięcie dodatkowych kontrowersji, nie będziemy kontynuować kolejnych muzycznych wydarzeń w tej formule - oznajmiła dyrektor COEK.

Zaznaczyła, odnosząc się do pomysłu koncertów między blokami w czasie epidemii koronawirusa, że "priorytetem w tym ciężkim czasie było wsparcie mieszkańców z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa". - Z ostatnich komentarzy i wrzawy medialnej wynika, że kultura została niestety wciągnięta w politykę - dodała Grudzińska. Podziękowała przy tym wszystkim osobom, które wsparły i wspierają inicjatywę "Koncertowania pod blokami".