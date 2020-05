We wtorek przypadają 201. urodziny kompozytora, dyrygenta, organisty dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie Stanisława Moniuszki. Z tej okazji na platformie internetowej vod.teatrwielki.pl będzie można obejrzeć dwa koncerty na żywo, balet "Na kwaterunku" w choreografii Roberta Bondary oraz "Po Nieszporach" w wykonaniu Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Muzyczną niespodziankę przygotowali kontratenor Jakub Józef Orliński z pianistą Aleksandrem Dębiczem." Stwierdziliśmy razem z Aleksandrem, że chcielibyśmy zrobić coś na 201. urodziny Moniuszki, a mam dość głęboką relację z Prząśniczką, bo wykonywałem ją po raz pierwszy na deskach Teatru Wielkiego w zeszłym roku z orkiestrą podczas gali otwierającej 10. Międzynarodowy Konkurs im. Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin kompozytora" - opowiadał PAP Jakub Józef Orliński.

"To była dla mnie cudowna przygoda, bo pierwszy raz śpiewałem wówczas na deskach Teatru Wielkiego, już nie jako uczestnik konkursu. Gala otwierające ten konkurs była wspaniała i cieszę się, że mogłem sobie zaśpiewać taką fajną pieśń Moniuszki" - mówił. "Niestety, nie za często śpiewam Moniuszkę, ale lubię tego kompozytora" - dodał. Opowiadał, że z Aleksandrem Dębiczem od dawna chcieli współpracować. "Niestety, przez to, że jestem non stop za granicą, nigdy nie było ku temu okazji, a teraz jesteśmy wszyscy w izolacji, a on ma w domu fortepian" - opowiadał. "Więc jesteśmy tam tylko w dwójkę, zatem nadal jesteśmy legalnie, bo jest to tak zwany home office, gdyż zachowujemy od siebie dwa metry odległości, co widać na wideo".

"Zrobiliśmy taką naszą aranżację Prząśniczki, a ta pieśń zawiera w sobie bardzo ciekawą historię. To nas zainspirowało i chcieliśmy pokazać tę pieśń na nowy świeży sposób" - dodał.

TW-ON poinformował PAP o minikoncercie Chóru i Orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej pod batutą Marty Kluczyńskiej, który przygotował w swoich domach fragment Halki – "Po nieszporze przy niedzieli". W projekt zaangażowanych zostało ponad 100 artystów chóru i orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Każdy nagrywał swoją partię w domu, by finalnie został z tego zmontowany ostateczny materiał.

Teatr Wielki – Opera Narodowa we wtorek o godz. 18 zaprezentuje online koncert pieśni Moniuszki w wykonaniu Olgi Pasiecznik i Ewy Pobłockiej, który odbędzie się w pustych Salach Redutowych TW-ON. Artystki wykonają np. "Prząśniczkę", "Złotą rybkę", "Dumkę".

Tego samego dnia o godz. 20 usłyszymy koncert z kościoła Św. Jana w Gdańsku, składający się z pieśni sakralnych wykonanych przez studentów, absolwentów i pedagogów Akademii Muzycznej w Gdańsku z towarzyszeniem zrekonstruowanych unikatowych organów barokowych.

Na platformie vod.teatrwielki.pl będzie można obejrzeć balet "Na kwaterunku" w wykonaniu artystów Opery na Zamku w Szczecinie w choreografii i inscenizacji Roberta Bondary, kierownika baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz wieloletniego tancerza Polskiego Baletu Narodowego.

Jak napisano w informacji prasowej "Robert Bondara opowiedział je na scenie Opery na Zamku w Szczecinie w uniwersalny sposób. Oddalił się od sielankowej atmosfery i spojrzał na utwór z punktu widzenia jednostki. Pokazał, jak konflikt wpływa na życie człowieka. Istotnym punktem zaczepienia był syndrom stresu pourazowego, którego doświadczają żołnierze, ale i cywile".