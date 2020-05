"Dziś wymierzyłam karę w wysokości 30 tys. zł na gminę miejską Ciechanów. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem doręczenia. Dzisiaj decyzja została doręczona" - powiedziała we wtorek PAP dyrektor ciechanowskiego sanepidu Wiesława Krawczyk. Dodała, iż od decyzji o nałożonej karze przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni. "Kara została nałożona za nieprzestrzeganie w dniu 2 maja zakazu organizowania zgromadzeń ludności" - wyjaśniła szefowa ciechanowskiego sanepidu.

Jak informował wcześniej ciechanowski Urząd Miasta, organizatorem odbywających się tam od 27 kwietnia wydarzeń w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami" był wraz z nim Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej (COEK) STUDIO. W niedzielę COEK odwołał pozostałe tego typu wydarzenia, planowane wcześniej do 6 maja. Powodem, jako podano, było nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości wśród publiczności w trakcie ostatniej edycji wydarzenia, która odbyła się 2 maja.

Postępowanie administracyjne w sprawie organizacji cyklu wydarzeń muzycznych "Koncertowanie pod blokami" ciechanowska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wszczęła w poniedziałek. Jak informowała wówczas dyrektor placówki, uznano tam, że organizatorem - osobą prawną jest w tym przypadku gmina miejska Ciechanów. Jeszcze przed rozpoczęciem cyklu koncertów tamtejszy sanepid wydał negatywną rekomendację dla tych wydarzeń, argumentując swe stanowisko zagrożeniami zdrowotnymi.

Miasto się odwoła

Rzecznik prasowa Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska zaznaczyła, że wstępna analiza decyzji o nałożonej karze "wskazuje, że sanepid wadliwie ustalił organizatora tych wydarzeń, a co za tym idzie decyzja obarczona jest wadą prawną". Jak dodała, organizatorem wydarzeń "była odrębna jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną". Oceniła, że sanepid z niezrozumiałych względów odstąpił od wymogów związanych z zapewnieniem stronie czynnego udziału w postępowaniu, co - jak wskazała – doprowadziło do niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego w tej sprawie.

W naszej ocenie działania sanepidu są wywołane presją medialno-polityczną, a nie rzetelną analizą wydarzenia /.../. W związku z powyższym będziemy składać odwołanie od decyzji – stwierdziła w stanowisku rzeczniczka.

W sprawie organizacji cyklu wydarzeń muzycznych "Koncertowanie pod blokami" i koncertu z 2 maja odrębne postępowania prowadzą Komenda Powiatowa Policji i Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie.