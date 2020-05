Pierwotnie wydawnictwo ukazało się jako limitowany picture disc LP w ramach Record Store Day 2019. Płyta spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem fanów, dlatego teraz do sklepów trafia czarny winyl oraz wersja CD. Winyl to 180-gramowa płyta, do której dołączony jest kod umożliwiający pobranie cyfrowej wersji albumu.

Peter Gabriel jako 17-latek zrezygnował z miejsca w szkole filmowej, by w pełni poświęcić się muzyce, jednak nie oznacza to, że zapomniał o swojej pasji do wielkiego ekranu. Po raz pierwszy mógł połączyć oba zainteresowania, gdy Alan Parker zaprosił artystę do stworzenia muzyki do filmu „Ptasiek”. Kolejne ważne soundtracki w karierze Gabriela to m.in. „Ostatnie kuszenie Chrystusa” Martina Scorsese (album „Passion”) czy „Polowanie na króliki” Philipa Noyce’a (album „Long Walk Home”).

Poza skomponowanymi ścieżkami oryginalnymi, Peter Gabriel regularnie użyczał swoich utworów do wielu filmów. Selekcja tych najciekawszych trafiła na „Rated PG” – pełna tracklista poniżej. Dzięki tej kompilacji słuchacz ma szansę przekonać się, jak istotne miejsce w karierze Gabriela ma dziesiąta muza.

Peter Gabriel – „Rated PG” – tracklista:

LP - Side 1

1. „That’ll Do” z filmu „Babe: Świnka w mieście”

2. „Down to Earth” z filmu „Wall-E”

3. „This Is Party Man” z filmu „Zabójcza perfekcja”

4. „The Book of Love” z filmu „Zatańcz ze mną”

5. „Taboo” z filmu „Urodzeni mordercy” ft. Nusrat Fateh Ali Khan

LP - Side 2

6. „Everybird” z filmu „Ptaki takie jak my”

7. „Walk Through The Fire” z filmu „Bez szans” (znany również pod tytułem „Przeciew wszystkim”)

8. „Speak (Bol)” z filmu „Uznany za fundamentalistę”

9. „Nocturnal” z filmu „Les Morsures de l’Aube”

10. „In Your Eyes” z filmu „Nic nie mów”