Kazik Staszewski kilka dni temu opublikował nagranie "Twój ból jest lepszy niż mój". W piosence zwraca się wprost do Jarosława Kaczyńskiego,nawiązując do wydarzeń z czasów pandemii, kiedy to poseł PiS odwiedził cmentarz w rocznicę katastrofy smoleńskiej, mimo obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Piosenka zadebiutowała na pierwszym miejscu Listy Przebojów Programu Trzeciego. Taka sytuacja dzieje się rzadko, choć nie należy do wyjątków.

Sytuacja nie byłaby specjalnie dziwna - Kazik i Kult niemal zawsze docierają do czołowej piątko notowań. Dziś (sobota, 16 maja) jednak lista zniknęła ze stron Polskiego Radia, co internauci nie tłumaczą przypadkiem, a chęcią "wygumkowania" faktu, że w radiu publicznym wygrywa piosenka będąca de facto atakiem na Jarosława Kaczyńskiego.

Próbowaliśmy się skontaktować z Polskim Radiem, by wyjaśnić sytuację. Rzecznik prasowy jest na urlopie, a jego zastępczyni nie odbierała od nas telefonu.

Gdyby ktoś pytał - chodzi o to nagranie.