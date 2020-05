Akcję zainicjował muzyk i producent Wojciech Olszak. Pojawiła się w ona w mediach społecznościowych, kiedy coraz głośniej zrobiło się o odejściu Marka Niedźwieckiego z radiowej Trójki.

Reklama

Do akcji przyłączyły się media, w tym m.in. Antyradio, prezentując o 19:08 nagranie grupy ABC "The Look Of Love". To właśnie ta piosenka, w wersji instrumentalnej, stała się jednym z symboli listy i otwierała każde jej notowanie.

Jeśli więc w eterze usłyszeliście dziś tę piosenkę, to wiedzcie, że był to hołd dla wiadomo kogo, zgodnie z hasłem "kogo nie słychać".