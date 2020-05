Niepokoi nie najlepsze zarządzenie tym kryzysem – powiedział Gliński. Dodał, że ściąganie piosenki z listy przebojów to „absurdalna sytuacja”. „Nie powinno być zdejmowania piosenek, bo ich treść nam się nie podoba” – powiedział. I dodał: „Piosenka jest nietrafiona, ale to prawo artysty do tego by błądził, czy wypowiadał się tak, jak uważa”.

Pytany o ewentualne dymisje szefowej Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej i szefa Radiowej Trójki Tomasza Kowalczewskiego, wicepremier odpowiedział: Nie znam dobrze kulis całej tej sytuacji. Niepokoi mnie to, że doprowadzono do kryzysu wizerunkowego i że jest złe zarządzenie tym kryzysem.

Ta piosenka Kazika, Kazika znanego z kontrowersyjnych czy mocnych wypowiedzi, także społecznych, człowieka, którego bardzo wielu ludzi ceni, ja też mam do niego słabość, akurat ta piosenka jest w jakimś sensie niesprawiedliwa (…).

Wojna z artystami, jest, zdaniem Glińskiego niepotrzebna i niedobra, nie tylko podczas kampanii wyborczej, ale w ogóle "dla demokracji, dla wspólnoty społecznej". Przyznał też, że "stawia pytania o osoby za to odpowiedzialne". Gdy prowadzący rozmowę wprost wskazał na szefa Rady Mediów Narodowych, Krzysztofa Czabańskiego Gliński odpowiedział: Pozwoli pan, że nie będę publicznie mówił o wewnętrznych rozmowach, które się toczą odnośnie tej kwestii.

„Wybory prezydenckie odbędą się jak najszybciej. Myślę, że w czerwcu będziemy mieli wybory” – mówił Piotr Gliński, potwierdzając, że najbardziej prawdopodobna data to 28 czerwca. Ktoś chciał wymienić kandydata. Ktoś chciał grać na afery, awantury i doprowadził do tego, że nie mogliśmy w konstytucyjnym, pierwszym terminie tego zrobić – stwierdził dodając "doprowadzimy do tego, żeby w czerwcu były wybory".