Od dawna na żadną audycję nie czekało się tak długo, jak na tę. Dziś - chciałoby się rzec - jak co piątek Lista Przebojów Programu Trzeciego. Kto ją wygra i kto poprowadzi to pozostawało tajemnicą - nie można tego było się dowiedzieć się ze stron Polskiego Radia.

O 19:10 usłyszeliśmy "The Look Of Love" - instrumentalną wersję nagrania zespołu ABC, która towarzyszyła liście przez lat. Zaraz potem Trójka zagrała "Niepokonanych" Perfectu oraz "To co czujesz, to co wiesz" Brygady Kryzys, a potem "Polska" Kultu

Nikt nic nie mówi do słuchaczy. Prezentowana jest tylko muzyka.

Na stronie Polskiego Radia pojawił się komunikat:



"Dziś po godzinie 19.00 zagramy przeboje znane z trójkowej anteny. Czynimy tak z szacunku dla słuchaczy i wszystkich prowadzących ten kultowy program, a przede wszystkim dla Marka Niedźwieckiego, który zdecydował się zakończyć współpracę z Programem 3 Polskiego Radia. Zakończone dziś o 12.00 aktualne 1999. notowanie jest dostępne pod adresem lp3.polskieradio.pl."

Pod linkiem przez długo nie kryło się nic, potem pojawiła się informacja, że notowanie numer 1999 wygrał Kazik. By to zobaczyć trzeba mieć dużo szczęścia - strona Polskiego Radia praktycznie nie działa.

Trójka przed dzisiejszym wieczorem miała kilka problemów - poprzednie notowanie zostało anulowane, po tym, jak wygrał je Kazik z piosenką "Twój ból jest lepszy niż mój". Dyrektor stacji, Tomasz Kowalczewski zarzucił manipulację przy liczeniu głosów Markowi Niedźwieckiemu i Bartoszowi Gilowi. To zaś spowodowało trzęsienie ziemi nie tylko w samej stacji, ale i na scenie politycznej.

Z rozgłośnią w atmosferze walki z cenzurą i upominania się o wolność słowa odeszli Piotr Kaczkowski, Piotr Stelmach, Hirek Wrona, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska i wielu innych. Odeszli też Marek Niedźwiecki i Piotr Baron, czyli para dotychczasowych prowadzących listę.

Jakby tego było mało, bojkot stacji ogłosili gremialnie artyści m.in. Muniek, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło. Wytwórnia Mystic, reprezentująca m.in. obecny na liście Deep Purple, też stanowczo zaznaczyła, że zrywa współpracę ze stacją.

Tymczasem w innych rozgłośniach nie brak odniesień do tego, co dzieje się w radiowej Trójce. Oto, jak zareagował prowadzący listę przebojów w radiu TOK FM.