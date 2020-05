"Czekaliśmy długo na ten moment, ale w końcu nadszedł. Mam wielką przyjemność zawiadomić Państwa, że Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wraca do działalności koncertowej. Muzycy rozpoczęli już próby przed planowanymi na czerwiec koncertami. Muzyka ponownie zabrzmi w naszej wspaniałej sali" – napisała w środę w liście do publiczności dyrektor naczelna i programowa NOSPR Ewa Bogusz-Moore.

Dodała, że pandemia, która na długie tygodnie pozbawiła muzyków możliwości bezpośredniego spotkania z melomanami, nie pozostała jednak bez wpływu na przyszłe działania orkiestry, a program i forma najbliższych koncertów musiały ulec zmianie. Repertuar na najbliższe tygodnie obejmuje dziewięć koncertów w wykonaniu kameralnych składów.

"W trosce o Państwa oraz muzyków zdrowie i bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję, że osiem z nich dostępnych będzie jedynie w transmisji internetowej. To forma nie tylko bezpieczna, ale też otwierająca zupełnie nowe możliwości prezentacji muzyki, które zamierzamy wykorzystać jak najpełniej" – zapowiedziała dyrektor.

Koncertów będzie można posłuchać na stronie internetowej nospr.org.pl oraz na profilu orkiestry na Facebooku. Pierwszy już 11 czerwca. 31 maja o godz. 11 w TVP Kultura zostanie wyemitowany koncert familijny z serii Nie-Wielka Orkiestra.TV pt. "Muzyczny Świat Baśni". Pierwszy koncert, na którym publiczność znów będzie mogła gościć w siedzibie NOSPR, zaplanowano na 26 czerwca.

NOSPR pełni rolę ambasadora kulturalnego, reprezentującego Polskę na międzynarodowej scenie muzycznej. Współpracowali z nią najwybitniejsi polscy kompozytorzy drugiej połowy XX w.: Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki czy Wojciech Kilar.

Zespół utworzył w 1935 r. w Warszawie i prowadził do wybuchu II wojny światowej Grzegorz Fitelberg, po wojnie reaktywował go w Katowicach Witold Rowicki. W dorobku fonograficznym orkiestra ma ponad 200 płyt, koncertowała niemal we wszystkich krajach Europy, a także w obu Amerykach, Japonii, Chinach, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, krajach Zatoki Perskiej.