Po olbrzymim sukcesie singla "Caution" (#1 Alternative oraz Triple A Radio Charts), zespół The Killersprezentuje nowy utwór "My Own Soul’s Warning". To kolejna zapowiedź albumu "Imploding the Mirage".

Okładka „My Own Soul’s Warning” została namalowana przez Thomasa Blacksheara, który jest też autorem artworku do całego albumu. Obraz jest częścią serii opowiadającej o plemieniu Wron – rdzennych mieszkańcach Ameryki zamieszkujących stan Montana. The Killers otrzymali od plemienia oficjalne błogosławieństwo na przedstawienie członków społeczności w okładkach: Reklama „Artyści żyjący na całym świecie, zainspirowani naszą społecznością, to dla nas olbrzymi zaszczyt oraz możliwość upamiętnienia naszego dziedzictwa. Plemię Wron w czasach COVID-19 oraz niesprawiedliwego działania policji tym bardziej zdaje sobie sprawę ze znaczenia działań, które mogą przynieść ukojenie dla naszych dusz”.