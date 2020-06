Czekałam na ten moment całe swoje życie. Od najmłodszych lat – kiedy tylko zaczęłam śpiewać! Patrząc na płyty swoich idoli – marzyłam o tym, by móc kiedyś wydać własną. Lata pracy nad głosem, pracy nad sobą, zmagań z przeciwnościami losu i mnóstwo doświadczeń scenicznych na festiwalach krajowych i międzynarodowych, a przede wszystkim nieustanna wiara w to, że marzenia się spełniają. To wszystko przy nieopisanym wsparciu najbliższych doprowadziło mnie do tego miejsca. Oto spełnia się moje największe marzenie.

Skąd tytuł „Afirmacja”? AniKa mówi: – Zaczerpnięty właśnie z mojego życia, bo ja nie tylko akceptuję, ale wręcz adoruję życie. I kocham muzykę! Muzyka jest moją pasją, ale także terapią, która pomaga w codziennym zmaganiu się z chorobą i w rehabilitacji. Gdy śpiewam, zapominam o swoich słabościach i problemach. Muzyka mnie leczy.

AniKa Dąbrowska – „Afirmacja” – tracklista:

1. Afirmacja (Intro)

2. Małe skrzydła

3. Niewidzialna

4. Sitowie

5. Do końca świata

6. Oddycham chwilą

7. Nawet jeśli jutra nie ma

8. Do gwiazd

9. Tak jak ja

10. Miłość

11. Małe skrzydła (Acoustic)