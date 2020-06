Klip do "From Paris With Love" został nagrany zdalnie jako odpowiedź na globalny apel artystki i wezwanie do wspólnego nagrania utworu.

Światowej sławy wokalistka jazzowa, autorka piosenek i multiinstrumentalistka, Melody Gardot, zaprosiła muzyków z całego świata do udziału w zdalnym wykonaniu – w miejsce klasycznej orkiestry – jej nowego singla, zatytułowanego „From Paris With Love”. Reklama Singiel jest również wyrazem wsparcia dla pracowników służby zdrowia i innych muzyków. Wysłano setki zgłoszeń, spośród których wybrano kilkanaście osób. Niezwykli muzycy ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Armenii, Korei Południowej, Japonii, Australii, Brazylii, Norwegii i nie tylko stworzyli unikatowy utwór. Nigdy wcześniej się nie spotkali, dla wielu z nich były to pierwsze nagranie po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 . W ten sposób Melody chciała także okazać wsparcie kolegom muzykom, którzy zostali w trudnej sytuacji. Wszyscy muzycy biorący udział w finalnym nagraniu zostali wynagrodzeni zgodnie ze standardami stawek dla muzyków w UK. Ten projekt jest fantastycznym dowodem tego, jak bardzo uniwersalny jest język muzyki i jak bardzo wzrosła nasza globalna samoświadomość. Widząc wszystko co dzieje się na świecie nie możemy ignorować naszej potrzeby miłości i chęci bycia razem. Jestem taka szczęśliwa widząc tak duży odzew ludzi ze wszystkich zakątków świata, chcących zrobić wspólnie coś unikatowego. To symboliczny gest pokazujący jak możemy dawać nadzieje i tworzyć nową przyszłość Za ostatecznym dobór muzyków odpowiedzialny był utytułowany team zdobywców statuetek Grammy: producent Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), dyrygent, aranżer i kompozytor Vince Mendoza (Björk, Robbie Williams, Elvis Costello) i legendarni inżynierowie dźwięku Al Schmitt i Steve Genewick (Frank Sinatra, Joao Gilberto, Bob Dylan, Paul McCartney).