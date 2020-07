Nowe, wydane przez PWM opracowanie obu utworów, dokonane zostało przez Krzysztofa Dombka i Kevina Kennera – poinformował Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Koncerty fortepianowe w wersji kameralnej interpretuje Kevin Kenner, zwycięzca Konkursu Chopinowskiego z 1990 roku oraz jeden z najbardziej kreatywnych europejskich kwartetów smyczkowych Apollon Musagète Quartet, którym towarzyszy kontrabasista Sławomir Rozlach.

"Zasadniczym celem niniejszej edycji Koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina było opracowanie wyciągu partytury orkiestrowej, uwzględniające szczególne wymagania niewielkiego zespołu instrumentalnego, a zarazem będące możliwie najbliżej chopinowskiemu oryginałowi" – zaznaczył w komentarzu do płyty Kevin Kenner. Według niego, Chopin często grał swoje koncerty w różnych wersjach kameralnych, co było w jego czasach powszechną praktyką wśród kompozytorów-pianistów. Nie zachowała się jednak, niestety, wersja koncertów na smyczki i fortepian, której można by przypisać autorstwo kompozytora.

Kevin Kenner (rocznik 1963) – amerykański pianista, laureat wielu konkursów pianistycznych, w tym II nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 1990. Był to przełom w karierze muzyka. W tym samym roku pianista zdobył nagrodę w Międzynarodowym Konkursie im. Terence’a Judda w Londynie oraz III miejsce w Międzynarodowym Konkursie im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Pochodzący z południowej Kalifornii pianista studiował początkowo pod kierunkiem Krzysztofa Brzuzy, a następnie w Polsce u Ludwika Stefańskiego. Naukę kontynuował u Leona Fleishera. Edukację muzyczną zakończył w Hanowerze u Karla-Heinza Kammerlinga. Wykładał w londyńskim Royal College of Music, w 2015 r. zaś przyjął posadę profesora we Frost School of Music na Uniwersytecie w Miami.

Pianista jest częstym gościem Festiwalu "Chopin i jego Europa" w Warszawie. Jego nagrania płytowe obejmują liczne albumy chopinowskie, w tym wydany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w serii "The Real Chopin” recital na fortepianie historycznym. Album "Chopin Resonances" znalazł się na liście 50 najlepszych nagrań chopinowskich wszech czasów magazynu "Gramophone".