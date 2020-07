Sorrento Performance to wydarzenie łączące w sobie ideę koncertu i spektaklu tanecznego. Dedykowane jest nowemu albumowi Bovskiej - "Sorrento", który ukazał się 24 kwietnia bieżącego roku.

Reklama

“Sorrento Performance to spełnienie jednego z moich artystycznych marzeń, by taniec stał się integralną częścią koncertu Bovskiej. W Polsce nie było dotąd takich realizacji. Mam wielką nadzieję, że ta ogromna praca około 40 osobowej ekipy będzie mogła zaistnieć jeszcze nie raz na deskach teatru, z widownią nie tylko online. Sam proces pracy nad Performance był bardzo twórczy i intensywny i cieszę się, że mogłam przez niego przejść, wraz z choreografka Agą Konopką, a także tancerką Anitą Sawicką oraz z Janem Smoczyńskim, z którym pracowaliśmy nad dostosowaniem muzyki do spektaklu jakim stał się nasz koncert. “ - komentuje Bovska.

Materiał video, który powstał z koncertu, został przygotowany jako odrębne od streamu dzieło, odpowiednio zmontowane i wyreżyserowane przez Marcina Kopca oraz pocięte na odcinki.

15 lipca Bovska podzieliła się z fanami pierwszym odcinkiem Sorrento Performance, który został umieszczony na kanale YT Artystki. Podczas każdego umieszczenia nowego materiału Bovska będzie robić relacje LIVE na Facebook i YouTube, gdzie w czasie rzeczywistym będzie oglądać nagrany materiał, komentować go i wchodzić w interakcje z odbiorcami.