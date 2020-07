Płyta zatytułowana jest „Donda” na cześć zmarłej mamy. Raper zdradził nawet listę piosenek, jednak wpis szybko zniknął z jego Twittera. Mama 43-latka zmarła w 2007 roku w wieku 58 lat z powodu komplikacji spowodowanych zabiegiem kosmetycznym.

Reklama

Na krążku gościnnie pojawi się Travis Scott. Raperzy wspólnie wykonują główny singiel krążka „Wash Us In The Blood”. West jest oficjalnym kandydatem na prezydenta USA w wyborach, które odbędą się w listopadzie.