W kontynuacji największego hitu polskiego kina familijnego XXI wieku występują: Pola Król, Mia Goti oraz Kuba Janota-Bzowski. Partnerują im Joanna Szczepkowska, Marta Malikowska, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Ziętek oraz Sandra Korzeniak.

- Znałem film „Tarapaty“, więc informacja o tym, że powstaje druga część bardzo mnie ucieszyła. Byłem w szoku, kiedy dostałem propozycję zaśpiewania do niej piosenki! Zgodziłem się od razu, cały proces nagrań i później teledysku, to była dla mnie super przygoda. Bardzo podobają mi się zdjęcia do filmu i cieszę się, że zrobiliśmy teledysk, który jest z nimi spójny. Mam nadzieję, że piosenka i film się Wam spodobają! – mówi o pracy nad utworem Marcin Maciejczak.

Marcin Maciejczak, mimo zaledwie 14 lat, dzięki dotychczasowym sukcesom uznawany jest za jednego z najzdolniejszych i najbardziej popularnych wokalistów młodego pokolenia. W 2019 roku wziął udział w trzeciej edycji programu „The Voice Kids” i już podczas pierwszego przesłuchania zachwycił publiczność i jurorów swoją interpretacją emocjonalnego przeboju Lady Gagi pt. „I'll Never Love Again”. Wykonanie z przesłuchań trafiło do zestawienia najlepszych występów we wszystkich edycjach The Voice Kids na całym świecie. Debiutancki singiel artysty w zawrotnym tempie stał się jednym z największych przebojów w Polsce i osiągnął status złotej płyty.