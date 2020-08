Podsiadło śpiewał jedną ze swoich piosenek z tekstem "Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę, nie ma mnie. To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść, zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk". Wtrącił jednak do piosenki słowa "Kinga, taki ładny apel miałaś. Taki ładny..." - informuje Onet.

Chodzi o apel córki prezydenta podczas wieczoru wyborczego po II turze. Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzy, jaki ma kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popiera i kogo kocha. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługują na szacunek. Szanujmy się - mówiła Kinga Duda

Do tego inni artyści mówili o swojej solidarności z LGBT, a na scenie były tęczowe flagi.

W związku z aresztem dla Michała Sz. - przedstawiającego się jako Małgorzata Sz. "Margot" - w piątek przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii odbył się protest. Protestujący przeszli na Krakowskie Przedmieście, gdzie doszło do starć z policją - zaatakowany został m.in. radiowóz. Policja zatrzymała łącznie 48 osób.